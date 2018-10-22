Трамп: "караван" мигрантов на границе - чрезвычайная ситуация национального масштаба

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Глава США поручил американским пограничникам и военным тщательно за следить за "караваном"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал ситуацию с мигрантами на границе с Мексикой чрезвычайной и поручил американским пограничникам и военным тщательно за ней следить. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на запись американского лидера в Twitter.

Глава США отметил необходимость изменения законодательства.

"К сожалению, похоже, что полиция и военные Мексики не могут остановить караван, направляющийся к южной границе США. В нем находятся преступники и неизвестные ближневосточные жители. Я предупредил пограничную службу и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Необходимо изменить законы", - подчеркнул Трамп.

Президент США также призвал идущих к границе Штатов беженцев попросить убежище в Мексике.

Трамп убежден, что каждый раз, когда мигранты пытаются незаконно прорваться на территорию США, в этом нужно винить Демократическую партию, поскольку ее члены не дали республиканцам необходимые голоса для того, чтобы изменить миграционные законы.

Напомним, в пятницу, 19 октября, мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты. Отмечалось, что около 5 тыс. мигрантов пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой. По словам руководителя федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе удалось взять под контроль и избежать насилия.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп пригрозил Мексике закрыть границу из-за потока мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.