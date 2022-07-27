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США направляют 500 миллионов долларов для финансовой поддержки Украины

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 22:29
США направляют 500 миллионов долларов для финансовой поддержки Украины Фото: США выделяют 500 миллионов долларов для Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

ЕБРР и Соединенные Штаты Америки объединили усилия, чтобы помочь Украине преодолеть последствия войны. Направили взнос в размере 500 миллионов долларов США в Фонд кризисного реагирования ЕБРР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europeng Bank.

Финансирование поступает в форме грантов на поддержку инвестиций. Это знаменует собой важную веху в усилиях Банка по сбору средств, которые сейчас мобилизовали около 1 миллиарда евро для Украины и пострадавших стран.

До этого нового взноса донорское финансирование составляло более 153 миллионов евро.

На данный момент ЕБРР инвестировал 650 миллионов евро в ответ на войну в Украине и планирует использовать 1 миллиард евро до конца года.

Напомним, Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.

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