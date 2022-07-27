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США спрямовують 500 мільйонів доларів для фінансової підтримки України

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Україна, Середа 27 липня 2022 22:29
США спрямовують 500 мільйонів доларів для фінансової підтримки України Фото: США виділяють 500 мільйонів доларів для України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

ЄБРР та Сполучені Штати Америки об’єднали зусилля, щоб допомогти Україні подолати наслідки війни. Спрямували внесок у розмірі 500 мільйонів доларів США до Фонду кризового реагування ЄБРР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europeng Bank.

Фінансування надходить у формі грантів на підтримку інвестицій. Це знаменує собою важливу віху в зусиллях Банку зі збору коштів, які наразі мобілізували близько 1 мільярда євро для України та постраждалих країн.

До цього нового внеску донорське фінансування становило понад 153 мільйони євро.

Наразі ЄБРР інвестував 650 мільйонів євро у відповідь на війну в Україні та планує використати 1 мільярд євро до кінця року.

Нагадаємо, Україна отримала перший фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів.

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