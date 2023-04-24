США направлять до Судану спеціальну групу реагування: чим займеться

Група реагування на стихійні лиха на початковому етапі працюватиме поза Суданом. Серед їхніх головних завдань – координація допомоги з міжнародною спільнотою та партнерами, а також робота над визначенням пріоритетних потреб та безпечна доставка гуманітарної допомоги до країни.

"Бойові дії між Суданськими збройними силами та Силами оперативної підтримки в Судані забрали сотні життів, тисячі отримали поранення і вкотре підірвали демократичні устремління суданського народу, відчувається нестача електроенергії, води та продовольства", - йдеться у заяві USAID.

За даними організації, третина населення Судану, майже 16 мільйонів осіб, уже потребувала гуманітарної допомоги для задоволення основних людських потреб ще до початку бойових дій.