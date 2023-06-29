США направлять ядерний підводний човен до Південної Кореї "найближчим часом"

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом направити ядерний підводний човен до Південної Кореї , що стане свідченням про прихильність Білого дому до захисту свого союзника.

Про це заявив заступник командувача американських сил в Кореї генерал-лейтенант Скотт Плеус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

"Найближчим часом ви можете очікувати ще одну демонстрацію прихильності США до розширеного стримування - візит до порту атомного підводного човна з балістичними ракетами", - заявив Плеус під час виступу на форумі, який було організовано інформаційним агентством Yonhap і міністерством об'єднання в Сеулі.

Зазначається, що США обіцяли направити до Південної Кореї підводний човен з ядерними балістичними ракетами у Вашингтонській декларації, яка була оприлюднена президентом Юн Сок Йолом та його американським колегою Джо Байденом під час їхнього останнього саміту в Вашингтоні.

16 червня атомний підводний човен з керованими ракетами "Мічиган" відвідав ключову військово-морську базу в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула. Це було частиною зусиль, спрямованих на виконання обіцянки.

За словами заступника командувача американських сил, підводний човен переслідує дві мети: стримування, а також запевнення. Також він акцентував важливість існування альянсу перед обличчям постійних військових загроз з боку Північної Кореї.

"Збройні сили США в Кореї зберігатимуть свою відданість альянсу, яка збереглася з часів Корейської війни, і ми ніколи не сприйматимемо це як належне", - сказав Плеус.

Зокрема Плеус наголосив на необхідності для альянсу розбудови "більшої стратегічної глибини", оскільки союзники прагнуть перетворити свої зв'язки на "глобальне всеосяжне стратегічне" партнерство.

У КНДР незадоволені угодою США та Південної Кореї

У КНДР вважають, що угода між США й Південною Кореєю є нібито ескалацією ситуації в регіоні та "межею ядерної війни".

"Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США, - перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для досягнення своєї стратегії домінування у світі", - написала державна інформаційна агенція Північної Кореї.