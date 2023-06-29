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США направят ядерную подлодку в Южную Корею "в ближайшее время"

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Четверг 29 июня 2023 14:25
США направят ядерную подлодку в Южную Корею "в ближайшее время" Фото: США направят ядерную подлодку в Южную Корею "в ближайшее время" (navy.mil)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время направить ядерную подлодку в Южную Корею, что станет свидетельством о приверженности Белого дома к защите своего союзника.

Об этом заявил заместитель командующего американскими силами в Корее генерал-лейтенант Скотт Плеус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

"В ближайшее время вы можете ожидать еще одну демонстрацию приверженности США к расширенному сдерживанию - визит в порт атомной подводной лодки с баллистическими ракетами", - заявил Плеус во время выступления на форуме, который был организован информационным агентством Yonhap и министерством объединения в Сеуле.

Отмечается, что США обещали направить в Южную Корею подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами в Вашингтонской декларации, которая была обнародована президентом Юн Сок Йолом и его американским коллегой Джо Байденом во время их последнего саммита в Вашингтоне.

16 июня атомная подводная лодка с управляемыми ракетами "Мичиган" посетила ключевую военно-морскую базу в Пусане, в 320 километрах к юго-востоку от Сеула. Это было частью усилий, направленных на выполнение обещания.

По словам заместителя командующего американских сил, подводная лодка преследует две цели: сдерживание, а также заверение. Также он акцентировал важность существования альянса перед лицом постоянных военных угроз со стороны Северной Кореи.

"Вооруженные силы США в Корее будут сохранять свою преданность альянсу, которая сохранилась со времен Корейской войны, и мы никогда не будем воспринимать это как должное", - сказал Плеус.

В частности Плеус отметил необходимость для альянса развития "большей стратегической глубины", поскольку союзники стремятся превратить свои связи в "глобальное всеобъемлющее стратегическое" партнерство.

В КНДР недовольны соглашением США и Южной Кореи

В КНДР считают, что соглашение между США и Южной Кореей является якобы эскалацией ситуации в регионе и "границей ядерной войны".

"Это гегемоническая зловещая цель, преследуемая США, - превратить всю Южную Корею в свой крупнейший форпост ядерной войны на Дальнем Востоке и эффективно использовать его для достижения своей стратегии доминирования в мире", - написало государственное информационное агентство Северной Кореи.

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