США направлять 200 військових для стабілізації ситуації в Газі, - ЗМІ

Сотні американських військовослужбовців займуться стабілізацією ситуації в Секторі Газа разом із військовими з низки країн Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.
За словами двох високопоставлених американських чиновників, 200 американських військових будуть направлені в Ізраїль для забезпечення стабільності в Секторі Газа.
"Центральне командування США (CENTCOM) створює в Ізраїлі Центр цивільно-військової координації (CMCC), щоб підтримати стабілізаційні заходи в Газі після оголошення 8 жовтня угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС", - йдеться у заяві посадовця для CNN.
Водночас, ці американські військові не будуть перебувати на території Сектору Газа.
Зазначені військовослужбовці володіють експертизою у галузях транспорту, планування, безпеки, логістики та інженерії та будуть забезпечувати роботу CMCC, розташованого в Ізраїлі.
За словами представника Білого дому, військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди. Деякі з них, ймовірно, перебуватимуть на території Ізраїлю.
Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт підтвердила цю інформацію у публікації в соцмережах.
"До 200 американських військових, які вже перебувають у складі CENTCOM, отримають завдання контролювати виконання мирної угоди в Ізраїлі та співпрацюватимуть з іншими міжнародними силами на місці", - написала вона у соцмережі X.
Раніше високопоставлений представник США сказав CNN, що військові, яких відправляють Сполучені Штати, приєднаються до контингентів із Єгипту, Катару, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів для здійснення нагляду.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп розробив план із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".
9 жовтня Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану США.
Згідно з документом, Ізраїль скоротить присутність військ до 53% території Сектора Гази, а ХАМАС впродовж 72 годин обіцяє звільнити всіх 48 ізраїльських заручників.
Трамп також озвучив дату, коли почнеться звільнення заручників.