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США направить атомну субмарину до Південної Кореї

Фото: США відравлять у Південну Корею субмарину класу Ohio (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами, в рамках угоди між країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Згідно до угоди, американські атомні субмарини будуть регулярно відвідувати прибережні води. Крім цього, компоненти стратегічних сил США будуть частіше та на довший термін розгортатись у Південній Кореї.

Зазначається, що Райдер відмовився надати інформацію про строки доправлення субмарити та ймовірність оснащення її ядерною зброєю.

Нагадаємо, що Північна Корея розкритикувала нещодавню угоду між США та Південною Кореєю щодо розміщення американських підводних човнів у регіоні.

Раніше повідомлялось, що вперше за 40 років Сполучені Штати Америки розмістять свої атомні підводні човни у Південній Кореї, щоб стримати можливу агресію КНДР.

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