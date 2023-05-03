США направить атомну субмарину до Південної Кореї

США відправлять до Південної Кореї атомний підводний човен класу Ohio з балістичними ракетами, в рамках угоди між країнами про посилення стримування загроз з боку КНДР.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Згідно до угоди, американські атомні субмарини будуть регулярно відвідувати прибережні води. Крім цього, компоненти стратегічних сил США будуть частіше та на довший термін розгортатись у Південній Кореї.

Зазначається, що Райдер відмовився надати інформацію про строки доправлення субмарити та ймовірність оснащення її ядерною зброєю.