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США направит атомную субмарину в Южную Корею

Фото: США отравят в Южную Корею субмарину класса Ohio (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно соглашению американские атомные субмарины будут регулярно посещать прибрежные воды. Кроме того, компоненты стратегических сил США будут чаще и на более длительный срок разворачиваться в Южной Корее.

Райдер отказался предоставить информацию о сроках доставки субмариты и вероятность оснащения его ядерным оружием.

Напомним, что Северная Корея раскритиковала недавнее соглашение между США и Южной Кореей о размещении американских подлодок в регионе.

Ранее сообщалось, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты Америки разместят свои атомные подлодки в Южной Корее , чтобы сдержать возможную агрессию КНДР.

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