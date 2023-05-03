США направит атомную субмарину в Южную Корею

США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Согласно соглашению американские атомные субмарины будут регулярно посещать прибрежные воды. Кроме того, компоненты стратегических сил США будут чаще и на более длительный срок разворачиваться в Южной Корее.

Райдер отказался предоставить информацию о сроках доставки субмариты и вероятность оснащения его ядерным оружием.