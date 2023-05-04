UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря

Ілюстративне фото: США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря (flickr by Aivy26)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

Виходячи з траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Фото: політ американського безпілотника над Чорним морем (натисніть, щоб збільшити)

При цьому дрон не підлітає на близьку відстань до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі збили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Після цього американці почали запускати свої безпілотники на далекій відстані від Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЧерное моредрониВійна Росії проти України