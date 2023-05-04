США направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря

Сьогодні, 4 травня, над Чорним морем зафіксували розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.
Виходячи з траєкторії польоту американського БПЛА, він уже кілька годин патрулює повітряний простір над акваторією Чорного моря.
При цьому дрон не підлітає на близьку відстань до тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі збили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Після цього американці почали запускати свої безпілотники на далекій відстані від Криму.
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