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Безпілотники США літають далі від Кримського півострова, - CNN

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Середа 22 березня 2023 01:50
Безпілотники США літають далі від Кримського півострова, - CNN Фото: безпілотник RQ-4 Global Hawk (Northrop Grumman)
Автор: Володимир Костирін

Розвідувальні безпілотники США продовжують здійснювати польоти над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі та летять далі від окупованого РФ українського Кримського півострова після зіткнення американського MQ-9 Reaper та російського винищувача минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Штати перемістили польоти своїх безпілотників далі від повітряного простору, що оточує Кримський півострів і східні райони Чорного моря, і дрони-розвідники літають на південь від моря, розповіли офіційні особи США.

За словами одного з чиновників, маршрути підбираються з наміром "не бути надто провокаційними", оскільки адміністрація президента США, як і раніше, намагається уникнути інциденту, що потенційно може перерости у прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

Чиновник сказав, що такі польоти дронів продовжуватимуться тимчасово, але додав, що вже є "апетит" повернутися на маршрути, розташовані ближче до контрольованої території РФ.

Офіційні особи також заявили, що Росія може спробувати односторонньо оголосити про ширше закриття повітряного простору навколо півдня і сходу України, щоб змусити американські безпілотники літати далі.

У вівторок, 21 березня, комерційний сайт відстеження польотів FlightRadar24 показав, що американський безпілотник RQ-4 Global Hawk, який використовується для спостереження, залишається у південній та південно-західній частинах Чорного моря на висоті приблизно 15 850 метрів.

Як заявив 21 березня прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер, США продовжують експлуатувати безпілотники в Чорному морі, і вони здійснюють польоти "у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

При цьому на брифінгу для преси він відмовився повідомити, чи змінили США свої маршрути або профілі місії після зіткнення минулого вівторка американського БПЛА та двох російських винищувачів.

"Я не збираюся з міркувань оперативної безпеки вдаватися до подробиць маршрутів, місій, термінів тощо", - зазначив Райдер.

Безпілотники США літають далі від Кримського півострова, - CNN

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який веде розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Додамо також, що згодом російський Су-27 намагався збити український дрон Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму.

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