RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря

Иллюстративное фото: США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря (flickr by Aivy26)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник Соединенных Штатов Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Исходя из траектории полета американского БПЛА, он уже несколько часов патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Фото: полет американского беспилотника над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)

При этом дрон не подлетает на близкое расстояние ко временно оккупированному Крыму.

Напомним, 14 марта российские истребители сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

После этого американцы начали запускать свои беспилотники на более далеком расстоянии от Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЧорне моредрониВойна России против Украины