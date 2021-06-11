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США направили в Черное море ракетный эсминец

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Вашингтон, Пятница 11 июня 2021 10:36
США направили в Черное море ракетный эсминец Фото: американский ракетный эсминец Laboon (twitter / USNavyEurope)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 июня американский ракетный эсминец Laboon начал свое движение к Черному морю. Корабль направили для проведения операций по безопасности на море в регионе.

Об этом сообщил шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"Laboon начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО",- говорится в сообщении.

Напомним, в марте американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Тогда он присоединился к эсминцу USS Donald Cook.

В общем тогда в Черном море находилось 4 мощных ракетных корабля стран НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец).

Такая подобная концентрация кораблей наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).

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