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США направили в Чорне море ракетного есмінця

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Вашингтон, П'ятниця 11 червня 2021 10:36
США направили в Чорне море ракетного есмінця Фото: американський ракетний есмінець Laboon (twitter/USNavyEurope)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 червня американський ракетний есмінець Laboon розпочав свій рух до Чорного моря. Корабель направили задля проведення операцій з безпеки на морі в регіоні.

Про це повідомив шостий флот ВМС США на своїй сторінці у Twitter.

"Laboon почав рух на північ в Чорне море для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі в регіоні. ВМС США регулярно здійснює операції в Чорному морі з союзниками та партнерами НАТО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Тоді він приєднався до есмінця USS Donald Cook.

Загалом тоді в Чорному морі знаходилися 4 потужних ракетних кораблі країн НАТО (крейсер, 2 фрегати та есмінець).

Така подібна концентрація кораблів спостерігалася в липні 2017 року, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) та французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621).

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