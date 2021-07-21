США нанесли удар по боевикам в Сомали впервые после инаугурации Байдена
Соединенные Штаты, впервые с инаугурации Байдена, нанесли удар по исламистам в Сомали. Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона Синди Кинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
По первоначальной оценке командования, в результате этого авиаудара ни один мирный житель не пострадал и не был убит.
По данным представителя американского минобороны, Африканское командование Вооруженных сил США пока не может уточнить, какой урон был нанесен группировке "Аш-Шабаб", так как бои между боевиками и проправительственными силами продолжаются.
Ранее в Сомали шесть человек погибли при взрыве в столице страны, Могадишо.
Также до этого в стране правительственные войска ликвидировали 16 исламистов группировки "Аш-Шабаб". Также войска освободили 40 детей в регионе Нижняя Шабелле.
Напомним, в конце ноября в столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.
Также ранее сообщалось, что в декабре 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали.