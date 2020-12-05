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США вывели большинство своих военных из Сомали

Сомали, Суббота 05 декабря 2020 02:10
США вывели большинство своих военных из Сомали
Фото: американський військовий (pexels)
Автор: Даша Харченко

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали. Часть контингента может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Пока не известно, сколько военных останется на территории Сомали.

"Это действие не означает, что США изменили свою политику. Мы продолжим разрушать насильственные экстремистские организации, которые могут угрожать нашей родине, сохраняя при этом стратегическое преимущество в соперничестве великих держав", - сообщили в ведомстве.

Часть может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки, еще часть переведут из Сомали в соседние страны.

Напомним, недавно в столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита и.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.

Также в августе в столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали.

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