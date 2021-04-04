Террорист-смертник подорвался в Сомали: пять человек погибли

Террорист-смертник подорвал себя в городе Могадишо в Сомали. В результате этого погибли по меньшей мере пять гражданских лиц.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщение представителя полиции Садыка Дудише.

Среди погибших есть ребенок. Еще четыре человека были ранены.

По словам свидетеля событий Али Мохаммеда, смертник зашел в толпу, которая пила чай на площадке возле полицейского участка.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В то же время по данным The Guardian в субботу, 3 апреля, исламистские боевики "Аш-Шабааб" атаковали две ключевые военные базы в Сомали.

Напомним, в конце ноября в столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.

Также ранее сообщалось, что в декабре 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали. Часть контингента может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки.