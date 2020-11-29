В Сомали террорист взорвал бомбу в кафе после визита и.о. министра обороны США: шесть погибших

Фото: Сомали (flickr)

В столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита и.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.

Об этом сообщает CGTN.

Еще восемь человек получили ранения.

"Террорист-смертник взорвал себя в кафе. Шесть человек погибли, еще восемь получили ранения", - сообщил официальный представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар.

Кафе расположено в самом центре Могадишо, неподалеку международного аэропорта.

Ответственные за теракт пока не установлены.

Напомним, в августе в столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что в прошлом году в результате нападения на отель в портовом городе Кисмайо на юге Сомали погибли не менее 33 человек. Среди погибших были два журналиста, кандидат в президенты на региональных выборах и сотрудник агентства ООН.