США завдали удару по бойовиках в Сомалі вперше після інавгурації Байдена

Сполучені Штати, вперше з інавгурації Байдена, завдали удару по ісламістам в Сомалі . Відповідну заяву зробив представник Пентагону Сінді Кінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

За первісною оцінкою командування, в результаті цього авіаудару жоден мирний житель не постраждав і не був убитий.

За даними представника американського міноборони, Африканське командування збройних сил США поки не може уточнити, якої шкоди було завдано угрупованню "Аш-Шабаб" через те, що бої між бойовиками і проурядовими силами тривають.

Раніше в Сомалі шестеро людей загинули під час вибуху в столиці країни, Могадішо.

Також до цього в країні урядові війська ліквідували 16 ісламістів угруповання "Аш-Шабаб". Також війська звільнили 40 дітей у регіоні Нижня Шабелле.