США нанесли удар по базе для запуска боевых дронов в Ираке, - NYT

Одной из целей авиаударов США , нанесенных в ночь на 28 июня, стала база на территории Ирака, использовавшаяся для запуска беспилотных летательных аппаратов. Дроны атаковали американских военных.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Как отмечает газета, в последние месяцы проиранские вооруженные группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники, которыми, как предполагается, их снабжали из Тегерана. Аппараты применялись для атак против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тыс. человек, а также сотрудников ЦРУ, утверждает издание.

Авиаудар по базе был направлен на то, чтобы лишить боевиков такой возможности, хотя, по данным источников NYT, в Белом доме понимают, что надолго проиранские формирования это не остановит.