Во время авиаударов США по Сирии погибли 17 боевиков
По меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, американская авиация ударила по объектах на границе с Ираком, через которые переправляли бойцов на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись.
Отмечается, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.
Напомним, ранее сообщалось, что американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, который используется боевиками. В Пентагоне добавили, что удар сделали для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.