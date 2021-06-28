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США нанесли авиаудар по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака

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Вашингтон, Понедельник 28 июня 2021 02:57
США нанесли авиаудар по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака Фото: представитель Пентагона Джон Кирби (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США нанесли удары с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном боевиков, находящихся на границе Сирии и Ирана. Решение принял президент Джо Байден.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Минобороны США заявило, что до этого боевики напали на объекты и контингент США в Ираке.

"По решению президента Байдена, вооруженные силы США сегодня вечером совершили оборонительные точечные авиаудары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираком боевиков в районе границы Ирака и Сирии",- заявил Кирби.

По его словам, силы, в пользовании которых были обстрелянные объекты, атаковали с помощью дронов американский военный контингент в Ираке и американские объекты.

Удару подверглись рабочие сооружения и склады на двух точках на территории Сирии и на одной - на территории Ирака. В числе группировок, которые, по заявлению Минобороны США, использовали эти объекты - шиитские группировки "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухадаа".

Джо Байден впервые одобрил авиаудары по объектам проиранских сил в Сирии в феврале. Сирийский МИД назвал ту атаку негативным сигналом о политике новой администрации США. Господин Байден отреагировал на атаки американских объектов таким же образом, каким в таких случаях поступал его предшественник Дональд Трамп.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

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