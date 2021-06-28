США завдали удару по базі для запуску бойових дронів в Іраку, - NYT

Однією з цілей авіаударів США, завданих в ніч на 28 червня, стала база на території Іраку, що використовувалася для запуску безпілотних літальних апаратів. Дрони атакували американських військових.
Про це пише The New York Times (NYT) з посиланням на джерела в адміністрації американського президента.
Як зазначає газета, в останні місяці проіранські збройні угруповання в Іраку стали активно використовувати безпілотники, якими, як передбачається, їх постачали з Тегерана. Апарати застосовувалися для атак проти американських військових інструкторів, чисельність яких в Іраку становить близько 2,5 тис.осіб, а також співробітників ЦРУ, стверджує видання.
Авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості, хоча, за даними джерел NYT, в Білому домі розуміють, що надовго проіранські формування це не зупинить.
Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на обстріл сил США і коаліції.
Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був нанесений двома винищувачами F-15E Strike Eagle.