США намерены выслать посла России: причина

Госдепартамент США уведомил российских дипломатов о том, что весной из страны может быть выслан посол РФ. Это произойдет, если Россия не выполнит ряд требований американской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"В Госдепартаменте нашим сотрудникам (российской дипмиссии - ред.) было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю", - заявил российскому агентству посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, высылка главы российского посольства произойдет в том случае, если Россия не выполнит требования США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.