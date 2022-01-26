США мають намір вислати посла Росії: причина

Держдепартамент США повідомив російських дипломатів про те, що навесні з країни може бути висланий посол РФ. Це станеться, якщо Росія не виконає низку вимог американської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"У Держдепартаменті нашим співробітникам (російської дипмісії - ред.) було ясно сказано, що російський посол буде змушений виїхати з США до квітня", - заявив російському агентству посол Росії в США Анатолій Антонов.
За його словами, висилка глави російського посольства відбудеться у тому випадку, якщо Росія не виконає вимог США щодо надання віз охоронцям американського посла в Москві.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року Росія попросила США обнулити санкції щодо посольств обох країн.
Зазначимо, наприкінці 2021 року Росія зажадала, щоб до кінця січня Москву залишили співробітники американського посольства, які перебувають у відрядженні понад три роки.