США мають намір вислати посла Росії: причина

Держдепартамент США повідомив російських дипломатів про те, що навесні з країни може бути висланий посол РФ. Це станеться, якщо Росія не виконає низку вимог американської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"У Держдепартаменті нашим співробітникам (російської дипмісії - ред.) було ясно сказано, що російський посол буде змушений виїхати з США до квітня", - заявив російському агентству посол Росії в США Анатолій Антонов.

За його словами, висилка глави російського посольства відбудеться у тому випадку, якщо Росія не виконає вимог США щодо надання віз охоронцям американського посла в Москві.