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США мають намір вислати посла Росії: причина

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Вашингтон, Середа 26 січня 2022 19:16
США мають намір вислати посла Росії: причина Фото: посол Росії в США Анатолій Антонов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент США повідомив російських дипломатів про те, що навесні з країни може бути висланий посол РФ. Це станеться, якщо Росія не виконає низку вимог американської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У Держдепартаменті нашим співробітникам (російської дипмісії - ред.) було ясно сказано, що російський посол буде змушений виїхати з США до квітня", - заявив російському агентству посол Росії в США Анатолій Антонов.

За його словами, висилка глави російського посольства відбудеться у тому випадку, якщо Росія не виконає вимог США щодо надання віз охоронцям американського посла в Москві.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Росія попросила США обнулити санкції щодо посольств обох країн.

Зазначимо, наприкінці 2021 року Росія зажадала, щоб до кінця січня Москву залишили співробітники американського посольства, які перебувають у відрядженні понад три роки.

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