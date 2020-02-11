США мають намір збільшити фінансування на модернізацію ядерної зброї

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Порівняно з бюджетом на 2020 рік, ця сума на 18% більша

Бюджет США на 2021 рік передбачає витрати на модернізацію ядерного озброєння в розмірі 28,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

У порівнянні з бюджетом на 2020 рік, ця сума на 18% більша.

Кошти підуть на нові міжконтинентальні балістичні ракети, бомбардувальники-невидимки B-21, а також підводні човни з балістичними ракетами класу "Колумбія".

"Нам потрібен стабільний, адекватний і, що найважливіше, своєчасний бюджет. В цьому випадку ми зможемо бути впевнені у своїй силі", - зазначив представник американської влади.

Крім цього, планується виділити кошти на розробку нового гіперзвукового зброї, штучного інтелекту і малих супутників.

Нагадаэмо, президент США Дональд Трамп запропонує скоротити іноземну допомогу на 21% в пропозиції, яка передбачає 44,1 млрд доларів в майбутньому фінансовому році в порівнянні з 55,7 млрд доларів у 2020 фінансовому році. Водночас, обсяг допомоги Україні залишиться на рівні 2020 року.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.