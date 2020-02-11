ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США мають намір збільшити фінансування на модернізацію ядерної зброї

Новини » В світі     11.02.2020 - 01:34
США мають намір збільшити фінансування на модернізацію ядерної зброї
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Порівняно з бюджетом на 2020 рік, ця сума на 18% більша

Бюджет США на 2021 рік передбачає витрати на модернізацію ядерного озброєння в розмірі 28,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

У порівнянні з бюджетом на 2020 рік, ця сума на 18% більша.

Кошти підуть на нові міжконтинентальні балістичні ракети, бомбардувальники-невидимки B-21, а також підводні човни з балістичними ракетами класу "Колумбія".

"Нам потрібен стабільний, адекватний і, що найважливіше, своєчасний бюджет. В цьому випадку ми зможемо бути впевнені у своїй силі", - зазначив представник американської влади.

Крім цього, планується виділити кошти на розробку нового гіперзвукового зброї, штучного інтелекту і малих супутників.

Нагадаэмо, президент США Дональд Трамп запропонує скоротити іноземну допомогу на 21% в пропозиції, яка передбачає 44,1 млрд доларів в майбутньому фінансовому році в порівнянні з 55,7 млрд доларів у 2020 фінансовому році. Водночас, обсяг допомоги Україні залишиться на рівні 2020 року.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

Дата візиту Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом, - Єрмак США мають намір поставити Індії системи ППО майже на 2 млрд доларів
Новини України Сполучені Штати Америкиядерное оружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся