UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США намагаються зупинити потрапляння у РФ своїх компонентів для зброї

Ілюстративне фото: Ракета Х-101 (РосЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

Влада США звернулася до низки американських виробників із закликом припинити поставки товарів більш ніж 600 іноземним компаніям через високий ризик їхнього потрапляння до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство торгівлі США останніми тижнями надіслало відповідні листи щонайменше 20 компаніям. Ці компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, які Росія використовує у війні проти України.

"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожен з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити поставки цим сторонам через високий ризик перенаправлення до Росії", - сказав помічник міністра Метью Аксельрод.

За його словами, високопосадовці США з Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Міністерства фінансів також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки щодо запобігання потраплянню їхньої продукції в Росію.

Компоненти для зброї в обхід санкцій

Попри тривалу дію західних санкцій проти РФ у ракетах і безпілотниках, які терористичний путінський режим використовує проти України, продовжують знаходити десятки компонентів, вироблених у країнах "вільного світу".

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.

До прикладу влада Литви на початку березня заявила, що деякі литовські компанії знають, що допомагають російським підприємствам обходити санкції, але продовжують з ними співпрацювати.

А в Чехії раніше заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні