США намагаються зупинити потрапляння у РФ своїх компонентів для зброї

Міністерство торгівлі США останніми тижнями надіслало відповідні листи щонайменше 20 компаніям. Ці компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, які Росія використовує у війні проти України.

"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожен з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити поставки цим сторонам через високий ризик перенаправлення до Росії", - сказав помічник міністра Метью Аксельрод.

За його словами, високопосадовці США з Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Міністерства фінансів також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки щодо запобігання потраплянню їхньої продукції в Росію.

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