США намагаються зупинити потрапляння у РФ своїх компонентів для зброї

Влада США звернулася до низки американських виробників із закликом припинити поставки товарів більш ніж 600 іноземним компаніям через високий ризик їхнього потрапляння до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство торгівлі США останніми тижнями надіслало відповідні листи щонайменше 20 компаніям. Ці компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, які Росія використовує у війні проти України.
"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожен з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити поставки цим сторонам через високий ризик перенаправлення до Росії", - сказав помічник міністра Метью Аксельрод.
За його словами, високопосадовці США з Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Міністерства фінансів також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки щодо запобігання потраплянню їхньої продукції в Росію.
Попри тривалу дію західних санкцій проти РФ у ракетах і безпілотниках, які терористичний путінський режим використовує проти України, продовжують знаходити десятки компонентів, вироблених у країнах "вільного світу".
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.
До прикладу влада Литви на початку березня заявила, що деякі литовські компанії знають, що допомагають російським підприємствам обходити санкції, але продовжують з ними співпрацювати.
А в Чехії раніше заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.
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