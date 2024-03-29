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США пытаются остановить поток в РФ своих компонентов для оружия

Иллюстративное фото: Ракета Х-101 (РосСМИ)
Автор: Вадим Ребрина

Власти США обратились к ряду американских производителей с призывом прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным компаниям из-за высокого риска их попадания в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство торговли США в последние недели направило соответствующие письма не менее 20 компаниям. Эти компании производят и продают продукцию, найденную в ракетах и беспилотниках, используемых Россией в войне против Украины.

"В последние несколько недель мы направили письма более чем 20 американским компаниям, каждое из которых содержит список из более 600 иностранных сторон. В письмах мы обратились к американским компаниям с просьбой добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска перенаправления в Россию", - сказал помощник министра Мэтью Аксельрод.

По его словам, чиновники США из Министерства торговли, Государственного департамента и Министерства финансов также обращаются непосредственно к высшему руководству американских компаний, чтобы обсудить дальнейшие шаги по предотвращению попадания их продукции в Россию.

Компоненты для оружия в обход санкций

Несмотря на длительное действие западных санкций против РФ в ракетах и беспилотниках, которые террористический путинский режим использует против Украины, продолжают находить десятки компонентов, производимых в странах "свободного мира".

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

К примеру власти Литвы в начале марта заявили, что некоторые литовские компании знают, что помогают российским предприятиям обходить санкции, но продолжают с ними сотрудничать.

А в Чехии ранее заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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