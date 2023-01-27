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США намагаються завадити діяльності ПВК "Вагнер" за межами України, - ISW

Фото: Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та

Фахівці припускають, що ПВК "Вагнер" наразі вдається до спроб повернути вплив у

Нагадаємо, ПВК "Вагнер" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні.

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Сполучені Штати АмерикиПВК Вагнера