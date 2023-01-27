США намагаються завадити діяльності ПВК "Вагнер" за межами України, - ISW

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Сполучені Штати визнали приватну військову компанію міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та
Фахівці припускають, що ПВК "Вагнер" наразі вдається до спроб повернути вплив у
Нагадаємо, ПВК "Вагнер" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні.
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