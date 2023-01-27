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США пытаются помешать деятельности ЧВК "Вагнер" за пределами Украины, - ISW

Фото: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российской ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты признали частную военную компанию международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и

Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в

Напомним, ЧВК "Вагнер" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиЧВК Вагнера