США пытаются помешать деятельности ЧВК "Вагнер" за пределами Украины, - ISW

Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российской ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты признали частную военную компанию международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и
Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в
Напомним, ЧВК "Вагнер" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.
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