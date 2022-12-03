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США намагатимуться зірвати постачання зброї з Ірану в Росію

Фото: США намагатимуться зірвати постачання іранської зброї в Росію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Контактуючи з Іраном, США зосередять свою увагу на стримуванні постачання зброї в Росію, а не загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявив, що наразі Іран не зацікавлений в відновленні ядерної угоди і продовжує перешкоджати МАГАТЕ у розслідуванні щодо знайдених часток збагаченого урану на кількох об’єктах. З кінця серпня не відбувалося жодних перемовин між країнами ЄС та Іраном, хоча офіційно вони не були призупинені.

Тому США, за словами Маллі, зараз акцентуватимуть увагу на тому, щоб "зірвати, затримати та санкціонувати" поставки зброї з Ірану в Росію. Він додав, що якщо Іран передасть РФ ракети чи допоможе будувати військові виробничі потужності, то він "перетне нову межу".

Нагадаємо, що російські військові більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Також повідомлялось, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

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