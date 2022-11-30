Закінчилися? Росія вже два тижні не запускає "Шахеди" по Україні

Російські військові більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо (а може і більше) цих іранських БПЛА. Ймовірно, що перша партія вже закінчилася", - сказав він.

За його словами, росіяни випустили по Україні близько 400 іранських дронів, з них 340 були збили.

"Була інформація, що Росія загалом замовила 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру. На це можуть впливати інші країни", - додав Ігнат.

Нагадаємо, ще 23 листопада Ігнат повідомляв, що РФ вичерпує запас дронів-камікадзе, але країна-агресор може побудувати у себе завод по збиранню цих дронів.

Окрім того, під час масованої атаки по Україні 15 листопада українські сили ППО знищили 10 іранських дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.