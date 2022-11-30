ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закінчилися? Росія вже два тижні не запускає "Шахеди" по Україні

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 18:48
Закінчилися? Росія вже два тижні не запускає "Шахеди" по Україні Фото: речник Повітряних сил Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже два тижні приблизно не спостерігаємо (а може і більше) цих іранських БПЛА. Ймовірно, що перша партія вже закінчилася", - сказав він.

За його словами, росіяни випустили по Україні близько 400 іранських дронів, з них 340 були збили.

"Була інформація, що Росія загалом замовила 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру. На це можуть впливати інші країни", - додав Ігнат.

Нагадаємо, ще 23 листопада Ігнат повідомляв, що РФ вичерпує запас дронів-камікадзе, але країна-агресор може побудувати у себе завод по збиранню цих дронів.

Окрім того, під час масованої атаки по Україні 15 листопада українські сили ППО знищили 10 іранських дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Іран Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію