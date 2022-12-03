США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

В контакте с Ираном США сосредоточят свое внимание на сдерживании поставок оружия в Россию, а не заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли заявил, что Иран не заинтересован в возобновлении ядерного соглашения и продолжает препятствовать МАГАТЭ в расследовании по найденным частицам обогащенного урана на нескольких объектах. С конца августа не было никаких переговоров между странами ЕС и Ираном, хотя официально они не были приостановлены.

Поэтому США, по словам Малли, будут сейчас акцентировать внимание на том, чтобы "сорвать, задержать и санкционировать" поставки оружия из Ирана в Россию. Он добавил, что если Иран передаст РФ ракеты или поможет строить военные производственные мощности, то он "переет новый предел".