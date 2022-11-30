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Чи передав Іран балістичні ракети Росії: що говорять у розвідці

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Середа 30 листопада 2022 12:11
Чи передав Іран балістичні ракети Росії: що говорять у розвідці Фото: у розвідці відповіли, чи передав Іран балістичні ракети Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"За нашою інформацією такі перемовини (щодо передачі Іраном балістичних ракет для РФ - ред.) проводилися, є відповідні проєкти домовленостей угод між Росією та Іраном. Але на сьогоднішній день постачання такого озброєння ми не зафіксували", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі прийняття рішення про допомогу РФ.

Окрім того, військовий експерт заявив, що Іран може сумніватися у передачі ракет Росії, оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.

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