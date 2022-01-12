США наложили санкции на пять человек и росорганизацию из-за запуска ракет КНДР

США наложили финансовые санкции на пять человек и российскую организацию из-за запуска ракет КНДР. Их связывают поставками оружия массового поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным Минфина, санкции коснулись пяти северокорейцев, связанных с программой Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения.
Напомним, что Северная Корея заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты. Это произошло 5 января.
Также сообщалось, что запуск ракеты КНДР вызвал негодование Запада и Японии. Япония провела срочное совещание.