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В США приостанавливали взлеты самолетов из-за пуска ракеты Северной Кореей

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Вашингтон, Вторник 11 января 2022 17:27
В США приостанавливали взлеты самолетов из-за пуска ракеты Северной Кореей Фото: в США приостанавливали взлеты самолетов из-за пуска ракеты КНДР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В США на несколько минут приостанавливали взлеты и посадки гражданских самолетов на западном побережье страны из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Предупреждение выпустило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник телеканала сообщил, что распоряжение о приостановке взлетов и посадок гражданских самолетов выдал региональный центр управления воздушным движением. Эту информацию подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино.

По словам представителя аэропорта Сан-Диего, воздушная гавань получила указание от авиадиспетчерской службы о приостановке взлетов самолетов. Запрет отменили через 5-7 минут.

Другие аэропорты западного побережья, с которыми связался телеканал, заявили, что не знали об этом распоряжении.

На запрос издания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) не ответили. При этом телеканал NBC сообщил, что авиарегулятор США 10 января распорядился на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны.

Напомним, 11 января КНДР произвела запуск ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря.

Отметим, на этом фоне правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования.

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