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США наклали санкції на п'ять осіб та росорганізацію через запуск ракет КНДР

Автор: Наталья Скороход

США наклали фінансові санкції на п'ять осіб і російську організацію через запуск ракет КНДР. Їх пов'язують поставками зброї масового ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними Мінфіну, санкції торкнулися п'яти північнокорейців, пов'язаних з програмою Пхеньяна зі створення зброї масового знищення.

Нагадаємо, що Північна Корея заявила про випробування надзвукової ракети. Це сталося 5 січня.

Також повідомлялося, що запуск ракети КНДР викликав обурення Заходу і Японії. Японія провела термінову нараду.

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КНДР