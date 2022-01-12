США наклали санкції на п'ять осіб та росорганізацію через запуск ракет КНДР

США наклали фінансові санкції на п'ять осіб і російську організацію через запуск ракет КНДР. Їх пов'язують поставками зброї масового ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За даними Мінфіну, санкції торкнулися п'яти північнокорейців, пов'язаних з програмою Пхеньяна зі створення зброї масового знищення.
Нагадаємо, що Північна Корея заявила про випробування надзвукової ракети. Це сталося 5 січня.
Також повідомлялося, що запуск ракети КНДР викликав обурення Заходу і Японії. Японія провела термінову нараду.