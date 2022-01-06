ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

КНДР заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты

Новина українською →
КНДР, Четверг 06 января 2022 00:07
КНДР заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты Фото: КНДР запустила ракету в сторону моря (Voakorea.com)
Автор: Артур Родивилов

Северная Корея подтвердила 6 января, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты. КНДР оценила дальность полета ракеты в 700 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап".

Кроме того, в северокорейских источниках рассказали, что снаряд "точно попал в цель".

Согласно информации агентства, снаряд пролетел вверх на 120 км.

Уточняется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

О том, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. В Японии на фоне такой информации срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Ранее мы писали, что Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага