США накроет крупнейшая за 50 лет песчаная буря

Фото: песчаная буря, вид с МКС (twitter.com/AstroBehnken)

Буря является крупнейшей с 1970 года

Облако песчаной пыли из Сахары движется через Атлантический океан к берегам Америки. Пылевая буря пронесется вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США.

Об этом сообщает The Washington Post.

На спутниковых снимках видно, как огромное пятно песка движется через Атлантику в сторону Штатов. Ранее в африканской пустыне Сахара произошло несколько штормовых бурь, которые и спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух.

The #SaharanDust is now getting entrained into the midlatitude system affecting the southeast US and pulled north into coastal Louisiana and Mississippi. I wouldn't be surprised if the rain with the storms in the New Orleans area brings down a thin layer of dust to the surface pic.twitter.com/yiDqNrBpTm — Dan Lindsey (@DanLindsey77) June 24, 2020

Из-за толстого слоя пыли, его низкой высоты и географического охвата, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведутся наблюдения.

К пятнице пыль должна начать оседать на обширном участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Могут быть затронуты такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.

По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.

Напомним, в начале года мощная песчаная буря обрушилась на Канарские острова.

В Киеве в этом году зафиксировали пылевую бурю, такое явление бывает один раз на 10 лет.

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Автор: Роман Калиниченко