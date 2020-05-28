Пыльная буря в Украине бывает один раз на 10 лет, - синоптик

Фото: пыльная буря в Киеве (РБК-Украина)

Пыльная буря не сможет повлиять на возобновление авиасообщения в стране

Пыльная буря в Украине бывает один раз на 10 лет. В Украинском гидрометцентре говорят, что пылевая буря не сможет повлиять на возобновление авиасообщения в стране.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Как он рассказал, планируют обеспечить метеорологическое обслуживание гражданской авиации, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. По его словам, в обязанности гидрометцентра входит прогнозирование погодных условий, что будет необходимо в случае угрозы того или иного явления и они будут сложены.

"Повлияет ли на авиацию или нет? Во всяком случае, пыльная буря точно не повлияет. Потому что она бывает в Украине раз в 10 лет. Такой пыльной бури не будет в ближайшие 10 лет", - заявил он.

Добавим, пыльная буря - это атмосферное явление, которое характеризуется переносом больших количеств пыли, частиц почвы, песчинок в воздухе высотой до нескольких метров. Буря приводит к значительному ухудшение горизонтальной видимости - от нескольких километров до нескольких десятков метров.

Напомним, в этом году в Киеве наблюдалась пыльная буря, которая была обусловлена изменением климата.

Как раз в этот период в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные лесные пожары, дым от которых распространился и в Киеве.

Тогда в Минздраве просили людей не открывать утром окна и не выходить на улицу.

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Автор: Анастасия Светлевская