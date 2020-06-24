ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США накриє найбільша за 50 років піщана буря

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 22:45
США накриє найбільша за 50 років піщана буря
Фото: піщана буря, вид з МКС (twitter.com/AstroBehnken)

Буря є найбільшою з 1970 року

Хмара піщаного пилу з Сахари рухається через Атлантичний океан до берегів Америки. Пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США.

Про це повідомляє The Washington Post.

На супутникових знімках видно, як величезна пляма піску рухається через Атлантику в бік Штатів. Раніше в африканській пустелі Сахара сталося кілька штормових буревіїв, які спровокувало викид піщаного пилу в повітря.

Через товстий шар пилу, його низьку висоту і географічне охоплення, очікується різке погіршення якості повітря в Пуерто-Ріко, на Барбадосі, Гваделупі та багатьох інших місцях, де ведуться спостереження.

До п'ятниці пил має почати осідати на значній ділянці узбережжя Мексиканської затоки на північ від берегової лінії Техасу до Луїзіани. Можуть бути затронуті такі міста, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан.

За даними місцевих дослідницьких центрів, ця піщана буря є найбільшою з 1970 року.

Нагадаємо, на початку року потужна піщана буря обрушилася на Канарські острови.

У Києві в цьому році зафіксували пилову бурю, таке явище буває один раз на 10 років.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиБуря
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся