США наклали вето на резолюцію ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до "гуманітарних пауз" у війні між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС для надання необхідної допомоги мільйонам жителів Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Резолюція, автором якої є Бразилія, мала широку підтримку і засуджувала будь-яке насильство проти мирного населення, включаючи "огидні терористичні атаки ХАМАС" проти Ізраїлю.

За результатами голосування в Радбезі ООН, 12 членів проголосували "за", США - "проти", а Росія і Велика Британія утрималися.

Голосування "проти" будь-якого з п'яти постійних членів Радбезу (Китай, Франція, РФ, Британія та США) зупиняє дію будь-якого заходу, винесеного на її розгляд.

Зазначається, що США повинні будуть пояснити своє право вето Генеральній асамблеї ООН, що складається зі 193 членів, протягом 10 робочих днів.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Радбез ООН має дати можливість поточним дипломатичним зусиллям, у тому числі президента США Джо Байдена, спершу "з’ясувати більше фактів на місці". Вона також розкритикувала резолюцію за те, що вона "не підкреслює право Ізраїлю на самооборону"

Вона додала, що Байден перебуває в регіоні й бере участь у дипломатії, сподіваючись захистити цивільних осіб, забезпечити звільнення заручників і "запобігти поширенню конфлікту".

Візит Байдена до Ізраїлю

Президент США Джо Байден здійснює візит Ізраїлю на тлі зростаючого занепокоєння навколо конфлікту - не в останню чергу через удар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.

При цьому Байден впевнений, що удар по лікарні завдав не Ізраїль.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ізраїль запросив у США надзвичайну військову допомогу на 10 млрд доларів.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Ізраїлю може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.