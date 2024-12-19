США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча, згідно з прогнозами, успіх очікувався в опозиційних партій.

В Суботу, 14 грудня, колегія виборників обрала нового президента Грузії. Ним став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі й він був єдиним кандидатом, якого висунула правляча партія "Грузинська мрія".

Того ж дня, 14 грудня, чотири найбільші опозиційні партії Грузії спільно звернулися до Євросоюзу. Вони закликали оголосити "режим" засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі нелегітимним.

Зауважимо, що раніше Литва ввела санкції проти ще 17 політиків і чиновників Грузії.

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