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США наложили санкции на министра внутренних дел Грузии

Фото: США наложили санкции на сотрудников МВД Грузии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США наложили санкции на сотрудников МВД Грузии, которые причастны к притеснениям протестующих. Под ограничения попал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Государственный департамент сообщил, что Государственный департамент также принимает дальнейшие меры по введению визовых ограничений для дополнительных граждан Грузии и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, которые были причастны к насилию против протестующих, а также должностных лиц муниципальных органов власти, которые злоупотребляли своей властью для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания.

Напомним, в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя, согласно прогнозам, успех ожидался у оппозиционных партий.

В субботу, 14 декабря, коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили и он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

В тот же день, 14 декабря, четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии совместно обратились к Евросоюзу. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.

Заметим, что ранее Литва ввела санкции против еще 17 политиков и чиновников Грузии.

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