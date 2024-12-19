США наложили санкции на министра внутренних дел Грузии

Напомним, в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя, согласно прогнозам, успех ожидался у оппозиционных партий.

В субботу, 14 декабря, коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили и он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

В тот же день, 14 декабря, четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии совместно обратились к Евросоюзу. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.

Заметим, что ранее Литва ввела санкции против еще 17 политиков и чиновников Грузии.

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