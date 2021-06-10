США надеются на саммите с Россией договориться о возвращении послов, - CNN

В Белом доме надеются, что в ходе переговоров президентов США и России в Женеве удастся договориться о возвращении послов в Вашингтон и Москву. Однако в США не рассчитывают на какие-то прорывные договоренности на саммите с РФ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN .

Российского посла отозвали из Вашингтона для консультаций в Москву после того, как Байден назвал Путина "убийцей" и сказал, что Россия должна "заплатить цену" за вмешательство в американские выборы. Российский посол отправился в Москву 21 марта.

США также отозвали своего посла из Москвы. Американский посол Джон Салливан отправился для консультаций в Вашингтон через месяц после российского, 22 апреля.