США надеются на ядерную сделку с Россией и Китаем

Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений. Власти США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение

Об этом в статье для Washington Post заявил Роберт О'Брайен, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности.

"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", - написал О'Брайен.

Советник Трампа также назвал условия, при которых антироссийские санкции будут отменены.

По его мнению, такой исход возможен, если Россия "воздержится от агрессии за рубежом", а также "станет дружественным партнером США и Европы".

Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

По словам Маршалла Биллингсли, Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и по новому соглашению.

Власти США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение, однако Пекин отвергает такую возможность.

Отметим, Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Срок действия СНВ-3 истечет в феврале 2021 года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет продления соглашения.