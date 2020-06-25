Трамп оценил переговоры с Россией по ядерной сделке

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Срок действия СНВ-3 истечет в феврале 2021 года, если США и РФ не продлят соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и о перспективах их сокращения идут очень хорошо. По его словам, и в Вашингтоне, и в Москве заинтересованы в успехе переговоров.

Такое заявление Трамп сделал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

"Мы также работаем прямо сейчас с Россией над оружейным договором. Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло", - сказал он.

Кроме того, Трамп охарактеризовал отношения с Россией как хорошие.

"Это хорошо и для Польши", - сказал он, обращаясь к польскому президенту.

Напомним, в данный момент США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией - СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

По словам Маршалла Биллингсли, Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и по новому соглашению.

Власти США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение, однако Пекин отвергает такую возможность.

Отметим, Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Срок действия СНВ-3 истечет в феврале 2021 года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет продления соглашения.

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Автор: Надежда Собенко