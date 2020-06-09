Новая ядерная сделка: Россия и США согласились на переговоры

Фото: флаги США и РФ (УНИАН)

К переговорам приглашен также Китай

Соединенные Штаты договорились с Россией провести переговоры по ядерным вооружениям и по новому соглашению. Встреча, на которую также приглашен Китай, может произойти до конца июня.

Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, согласовано также место и время встречи. Вопрос о новом соглашении обсуждают Россия и Штаты. Предварительные переговоры велись с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковим. Китай хоть и приглашен, однако его участие еще не подтверждено.

"Китай также приглашен. Подключится ли Китай, и будет вести добросовестные переговоры?", - отметил Биллингсли. Других деталей сделки он не уточнил.

Встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня в Вене. По крайней мере, об этом передавали ряд американских СМИ, в том числе и агентство Bloomberg.

Тогда журналисты называли несколько вариантов предварительных переговоров. Один из них - Штаты могут захотеть от России продлить действие договора о сокращении оборонного вооружения, если РФ "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Еще один вариант - условия будет выдвигать Россия, предлагая продлить действие договора на 5 лет. Однако эту идею в Вашингтоне уже отвергли. Тем временем, срок действия договора истекает в 2021 году в феврале.

Напомним, в НАТО заявили, что сотрудничество Китая с Российской Федерацией создает угрозу мировой безопасности.

Добавим, 22 мая Российская Федерация получила сообщение от США о выходе из Договора об открытом небе из-за нарушений пакта со стороны Москвы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур