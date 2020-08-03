США сподіваються на ядерну угоду з Росією та Китаєм

Сполучені Штати Америки сподіваються на угоду з Російською Федерацією і Китаєм про обмеження всіх ядерних озброєнь. Влада США наполягають на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерним озброєнням, щоб укласти тристоронню угоду

Про це в статті для Washington Post заявив Роберт О'Бран, радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки.

"У червні США почали переговори з Росією договором СНО-3. Сполучені Штати з обережним оптимізмом вважають, що ми можемо досягти угоди з Москвою і Китаєм за рамковою контролю над озброєннями, який буде домагатися підлягають верифікації обмежень на всю ядерну зброю", - написав О'Брайен.

Радник Трампа також назвав умови, за яких антиросійські санкції будуть скасовані.

На його думку, такий результат можливий, якщо Росія "утримається від агресії за кордоном", а також "стане дружнім партнером США і Європи".

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

За словами Маршалла Біллінгслі, Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори з ядерних озброєнь і за новою угодою.

Влади ЗША наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, щоб укласти тристоронню угоду, проте Пекін відкидає таку можливість.

Нагадаємо, в даний момент США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією - СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

За словами Маршалла Біллінгслі, Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь і за новою угодою.

Влада США наполягає на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, щоб укласти тристоронню угоду, однак Пекін відкидає таку можливість.

Зазначимо, Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після набуття ним чинності і надалі їхні сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ.

Термін дії СНО-3 закінчиться в лютому 2021 року, якщо Москва і Вашингтон не дійдуть згоди щодо продовження угоди.